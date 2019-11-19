Okan Buruk'tan Fatih Terim yanıtı!

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

İki takımın da geniş kadrosu var. Galatasaray'ın iç saha başarısını biliyoruz ama bizim de son dönemde yükselen grafiğimiz var.



Kadrolar ne olursa olsun iki takım da kazanmak isteyecektir. Hem güzel futbol, hem güzel oyun, galibiyet için elimizden geleni yapacağız.



"EKSİKLERİMİZ TAKIMA DÖNDÜ"

İrfan Can Kahveci dün antrenmanlara başladı. Onun durumuna bakacağız.

Skrtel yarın tekrar takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Şu anda eksiğimiz görünmüyor. Visca yorgun, milli takımdan bu gece dönecek.

Aleksic de takımla antrenmanlara başladı. Eğer aksilik yaşanmazsa Cuma günü tam kadro Galatasaray maçına çıkmayı hedefliyoruz.



"TEK HEDEFİMİZ GALATASARAY'I YENMEK"

Lig için konuşma yapmak için erken. Şampiyonluk yarışından kimse uzaklaşmak istemiyor.

Hem bizim, hem Galatasaray'ın hedefleri aynı. Üst taraftan kopmamak için bu tür maçlar önemli.

Milli Takım dönüşü Cuma günü artıları ve eksileri düşünebiliriz ama iki takımın da konsantrasyonu yüksek olacaktır.

Liderlik yarışı içinde yukarılara yükselmek istiyoruz. Tek hedefimiz Galatasaray'ı yenmek.



FATİH TERİM SORULARINA YANIT

Fatih hoca benim için çok değerli bir isim. Türkiye'nin en başarılı antrenörlerinden biri. Türkiye'yi hem Türkiye'de, hem Avrupa'da temsil bir değer.

Geçtiğimiz yıllarda da karşı karşıya geldik. İki takım için de futbol ön planda olacak.

Her maç önemli. Çok fazla çalıştığımız teknik adam var. Onlara karşı oynamamız için önemli. Hepimiz takımımızın başarısına odaklanıyoruz.

Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra sizi takımda görmek istedikleri söyleniyor.

Bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz?" sorularına yanıt olarak, "Şu anda tek hedefimiz takımlarımızın başarısı.

Fatih hoca bu ülkenin en değerli teknik adamlarından biri. En başarılı teknik adamlarından biri.

Ben şu anda Başakşehir kulübüne hizmet ediyorum. Başarısı için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Mutlu ve huzurluyum." yanıtını verdi.