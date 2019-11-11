Galatasaray'da neler yaşanıyor? Radamel Falcao'da son durum ne? Falcao ne zaman dönecek? Son dakika haberleri... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Kasım 2019, Pazartesi
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G.Saray'da neler yaşanıyor? 'da son durum ne?

G.Saray'da neler yaşanıyor? Falcao'da son durum ne?

'ın yıldızı 'nin sakatlanıp ilk devreyi kapatması sonrası gözler 'ya çevrildi. İspanya'da bulunan Kolombiyalı oyuncunun bugün Madrid'den İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncu Galatasaray'ın sağlık ekibi tarafından kontrol edilecek. , teknik direktör 'in talebiyle ligin 12. haftasında oynanacak maçına yetiştirilmeye çalışılacak.

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FATİH TERİM'E RAPOR SUNULACAK

Sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olan Florin Andone, ilk devreyi kapattı. Bir süredir özel tedavi için Madrid'de bulunan Radamel 'nun bugün İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Sağlık heyeti, Kolombiyalı oyuncunun tedavisi sonrası durumunu inceleyecek ve teknik direktör 'e bir rapor sunacak.

Fatih Terim, Radamel 'nun 22 Kasım'da Başakşehir ve 26 Kasım'da ile oynanacak ve belki de sezonun kaderini belirleyecek maçlarda sahada olmasını istiyor.

B PLANI RYAN BABEL

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı, Radamel Falcao'nun yetişmemesi durumunda B planı olarak 'i belirledi. Hollandalı oyuncu, tek santrfor olarak görevlendirilecek.

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  1. 11.11.2019
  2. Güncelleme: 11.11.2019 12:39
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