G.Saray'da neler yaşanıyor? Falcao'da son durum ne?
Galatasaray'ın yıldızı Florin Andone'nin sakatlanıp ilk devreyi kapatması sonrası gözler Radamel Falcao'ya çevrildi. İspanya'da bulunan Kolombiyalı oyuncunun bugün Madrid'den İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Tecrübeli oyuncu Galatasaray'ın sağlık ekibi tarafından kontrol edilecek. Falcao, teknik direktör Fatih Terim'in talebiyle ligin 12. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılacak.
Galatasaray'da Gaziantep FK maçında Florin Andone'nin sakatlanması hesapları karıştırmıştı... İnişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Galatasaray'da şimdi de sorun: Golcü çıkmazı! Andeone2nin sakatlığı sonrası gözler ise Radamel Falcao'da...
FATİH TERİM'E RAPOR SUNULACAK
Sağ diz ön çapraz bağlarında kısmi yırtık olan Florin Andone, ilk devreyi kapattı. Bir süredir özel tedavi için Madrid'de bulunan Radamel Falcao'nun bugün İstanbul'a dönmesi bekleniyor. Sağlık heyeti, Kolombiyalı oyuncunun tedavisi sonrası durumunu inceleyecek ve teknik direktör Fatih Terim'e bir rapor sunacak.
Fatih Terim, Radamel Falcao'nun 22 Kasım'da Başakşehir ve 26 Kasım'da Club Brugge ile oynanacak ve belki de sezonun kaderini belirleyecek maçlarda sahada olmasını istiyor.
B PLANI RYAN BABEL
Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı, Radamel Falcao'nun yetişmemesi durumunda B planı olarak Ryan Babel'i belirledi. Hollandalı oyuncu, tek santrfor olarak görevlendirilecek.
- 11.11.2019
- Güncelleme: 11.11.2019 12:39
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