Mehmet Emin Uluç: Falcao Galatasaray'ın kimyasını bozdu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e farklı mağlup olmasından sonra A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç karşılaşmayı değerlendirdi. Uluç, Sezon başında Galatasaray'ın yanlış kadro oluşturduğunu, Falcao'nun gelişinin camianın kimyasını bozduğunu söyledi. İşte detaylar...
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