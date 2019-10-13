Muslera: Başarıya alıştırdık

Başarılı performansı ve mütevazı kişiliğiyle artık Galatasaray'ın efsaneleri arasına adını yazdıran Fernando Muslera, sarı-kırmızılı ekibin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Real Madrid maçı öncesi UEFA editörlerinin sorularını yanıtlayan Uruguaylı eldiven, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarının heyecanının ayrı olduğunu belirterek, "Şampiyonlar Ligi bir oyuncunun olabileceği en üst seviyedir. Atmosfer ve müziği her şeyi çok özel hale getiriyor. Bir hayal resmen gerçeğe dönüşüyor" dedi.

TÜRKİYE DESTEKLİYOR

Türkiye'de 8 yıldır bulunduğunu ve son yıllarda çok başarılı olduklarını vurgulayan Muslera sözlerini şöyle sürdürdü: Formayı giydiğimiz her maçta en iyi oyunumuzu oynamamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü neredeyse ülkenin yarısı kazanmamızı istiyor ve bizi destekliyor. Son yıllarda Türkiye'de çok başarılıyız. 14 kupa kazandık ki çok önemli ve bence insanlar buna biraz alıştılar ve çok fazla kazandığımızda zaferlere doyamıyorlar. Bu nedenle iki üç maç ortalama sonuçlar alsak baskıyı hissediyoruz. Bu da normal.

MUSLERA'DAN İNCİLER



İLK SEZONU: 2011-2012'de Galatasaray'a transfer oldum ve her şey harikaydı. O yıl şampiyon olduk ve Şampiyonlar Ligi için biletini kaptık. Devler liginde yerimi aldım.

EVİMDE GİBİYİM: Galatasaray benim yuvam gibi. 8 yıldır buradayım ve dürüst olayım burada çok rahatım. Birçok farklı deneyim elde ettim, buraya çok alıştım. Burada evimde gibi hissediyorum. İnsanlar da gerçekten müthiş. Türkçe'yi halen konuşamıyorum.

UNUTULMAZ: Old Trafford'daki ilk maçım harika geçti. Böyle büyük bir takıma karşı oynamak benim için bir rüyanın gerçek olmasıydı. 1-0 kaybettik ama ben gayet iyi oynamış, Nani'nin penaltısını kurtarmıştım.

KAPTANLIK: Bu kolaylıkların yanında bir yabancı oyuncu olarak takım kaptanı olmak da tamamen farklı bir kültürden biri olarak beni fazlasıyla gururlandırıyor.

LUGANO: Diego Lugano ve Diego Godin benim idolüm. Ülkemdeki futbol anlayışını değiştiren oyunculardı. Onların yeri ayrı bende.



İLK SEZONU: 2011-2012'de Galatasaray'a transfer oldum ve her şey harikaydı. O yıl şampiyon olduk ve Şampiyonlar Ligi için biletini kaptık. Devler liginde yerimi aldım.

EVİMDE GİBİYİM: Galatasaray benim yuvam gibi. 8 yıldır buradayım ve dürüst olayım burada çok rahatım. Birçok farklı deneyim elde ettim, buraya çok alıştım. Burada evimde gibi hissediyorum. İnsanlar da gerçekten müthiş. Türkçe'yi halen konuşamıyorum.

UNUTULMAZ: Old Trafford'daki ilk maçım harika geçti. Böyle büyük bir takıma karşı oynamak benim için bir rüyanın gerçek olmasıydı. 1-0 kaybettik ama ben gayet iyi oynamış, Nani'nin penaltısını kurtarmıştım.

KAPTANLIK: Bu kolaylıkların yanında bir yabancı oyuncu olarak takım kaptanı olmak da tamamen farklı bir kültürden biri olarak beni fazlasıyla gururlandırıyor.

LUGANO: Diego Lugano ve Diego Godin benim idolüm. Ülkemdeki futbol anlayışını değiştiren oyunculardı. Onların yeri ayrı bende. Uruguay'ın Peru ile oynadığı ve 1-0 kazandığı hazırlık karşılaşmasında forma giyen Fernando Muslera, ikinci maçı beklemeden takımdan ayrıldı. Muslera, eşinin hamile olması sebebiyle teknik heyetten özel izinle milli takım kampından ayrıldı. 2 yaşında bir oğlu bulunan tecrübeli kalecinin bir de kızı olacak.