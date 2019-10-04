Daniel Sturridge Abdülkadir Parmak'a golden önce ne dedi? İşte yanıtı

Trabzonspor'un Basel maçında attığı beraberlik golü öncesinde Abdülkadir Parmak ve Daniel Sturridge'in kendi aralarında yaptıkları konuşma ilgi çekti.

Duran top organizasyonunda Abdülkadir Parmak'ın yanına gelerek bir şeyler söyleyen Sturridge sonrasında ceza sahası yayına gitti. Abdülkadir Parmak'ın orta yapması beklenirken milli futbolcu direkt kaleye bir vuruş gerçekleştirdi ve takımının beraberlik golünü attı.

Maçın spikeri Yalçın Çetin de golden sonra Sturridge'in Abdülkadir Parmak ile yaptığı konuşmaya dikkat çekti.

İngiliz yıldızın milli futbolcuya 'ben kullanayım' teklifinde bulunduğu belirtildi.

Abdülkadir Parmak maç sonunda Sturridge ile arasındaki konuşmayı anlattı; 'Sturridge yanıma geldi 'ben kullanayım' dedi. Ben de vermedim. Rüyamda gol olacağını görmüştüm.'

STURRIDGE KALEYE UZAK KALDI

Trabzonspor'da ilk kez 11'e giren Sturridge etkili olamadı. Bordo mavililerle 4 maçta 149 dakika sahada kalan İngiliz forvet henüz isabetli şut atamadı. Sturridge bu maçlarda rakip kaleleri 4 kez yokladı ve ağlarla topu buluşturamadı. İngiliz oyuncu, UEFA Avrupa Lİgi'nde ise 2 maçta 125 dakika sahada kalıp 1 şut atabildi.