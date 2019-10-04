Ahmet Ağaoğlu: Trabzon'un gözü zirvededir
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-2 biten Basel maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Görüntü olarak grup Getafe, Basel ve bizim aramızda geçecek. Ben böyle oynadığımız takdirde gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Yeter ki taraftarımız destek versin, camia birlik olsun. Trabzon'un gözü zirvededir. Aşağıya bakmayı sevmeyiz biz." ifadelerini kullandı.
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