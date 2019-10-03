İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi grubunda puan durumu!
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor bu akşam ikinci karşılaşmasına çıktı. C Grubu'nda bulunan Bordo-mavililer, İsviçre ekibi Basel ile 2-2 berabere kaldı. İşte Trabzonspor'un grubunda puan durumu...
3 Ekim 2019 Perşembe 23:54
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Avrupa Ligi'nde heyecan bu akşam ikinci karşılaşmalarla devam etti.
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C Grubu'nda bulunan temsilcimiz Trabzonspor, sahasında İsviçre ekibi Basel'i konuk etti.
Karşılaşmanın 20. dakikasında konuk ekip Widmer'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Golden hemen 6 dakika sonra Bordo-mavililerde sahneye Abdülkadir Parmak çıktı ve frikikten attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Dakikalar 79'u gösterirken Nwakaeme'nin asistinde Sosa, Fırtına'yı öne geçiren golü attı.