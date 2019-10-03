İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi grubunda puan durumu! - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
03 Ekim 2019, Perşembe
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İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi grubunda puan durumu!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor bu akşam ikinci karşılaşmasına çıktı. C Grubu'nda bulunan Bordo-mavililer, İsviçre ekibi Basel ile 2-2 berabere kaldı. İşte Trabzonspor'un grubunda puan durumu...
3 Ekim 2019 Perşembe 23:54
İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi grubunda puan durumu!

Avrupa Ligi'nde heyecan bu akşam ikinci karşılaşmalarla devam etti.

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İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi grubunda puan durumu!

C Grubu'nda bulunan temsilcimiz Trabzonspor, sahasında İsviçre ekibi Basel'i konuk etti.

İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi grubunda puan durumu!

Karşılaşmanın 20. dakikasında konuk ekip Widmer'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi grubunda puan durumu!

Golden hemen 6 dakika sonra Bordo-mavililerde sahneye Abdülkadir Parmak çıktı ve frikikten attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

İşte Trabzonspor'un Avrupa Ligi grubunda puan durumu!

Dakikalar 79'u gösterirken Nwakaeme'nin asistinde Sosa, Fırtına'yı öne geçiren golü attı.

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