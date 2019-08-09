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09 Ağustos 2019, Cuma
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'daki ilk çalışmasını gerçekleştirdi

Galatasaray İtalya'daki ilk çalışmasını gerçekleştirdi

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Serie A takımlarından Fiorentina ile Pazar günü oynayacağı mücadele öncesi ilk antrenmanını yaptı.

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Serie A takımlarından Fiorentina ile Pazar günü oynayacağı maç öncesi ilk antrenmanını yaptı.
Coverciano'da bulunan İtalya Futbol Federasyonu'na ait tesislerde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu ile devam etti. Antrenmanın ana bölümünde ise teknik direktör yönetiminde taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Antrenman sırasında oyuncularıyla sık sık konuşan Terim, son hazırlık maçlarını oynayacaklarına dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, 'nda görev aldığı için takıma geç dahil olan oyuncuların fiziksel ve mental olarak takımı yakalamaları gerektiğini belirtti.
Sarı-kırmızılılar, Fiorentina karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın TSİ 20.00'de gerçekleştirecek.

  1. 09.08.2019
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