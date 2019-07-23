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23 Temmuz 2019, Salı
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sınıfta kaldı

Fernando sınıfta kaldı

'dan 4.5 milyon euro'ya 'ya olan sınıfta kaldı. as.com'da futbolcunun performansının hayal kırıklığı yaşattığı ve yerine 'in alınmasının gündemde olduğu kaydedildi.

'dan 4.5 milyon euro'ya 'ya olan sınıfta kaldı. as.com'da futbolcunun performansının hayal kırıklığı yaşattığı ve yerine 'in alınmasının gündemde olduğu kaydedildi.
  1. 23.7.2019
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