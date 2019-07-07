Ömer Bayram 100 bin euro daha istiyor! Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Galatasaray’ın kadroda düşünmediği Ömer Bayram, kendisine talip olan Süper Lig ekiplerinden 500 bin Euro maaş talep ediyor. Bayram, bu sezon Galatasaray'da kalması halinde ise 400 bin Euro kazanacak.
Galatasaray'da kadroya girmekte zorlanan ve gözden düşen Ömer Bayram'a Süper Lig kulüplerinden teklifler geliyor. Teknik heyetin gitmesine izin verdiği 27 yaşındaki sol bek için yönetim Akhisar'a ödenen 400 bin Euroluk bonservis bedelini talep ediyor.
Sabah'ın haberine göre; Bu sezon kalması halinde 400 bin euro kazanacak olan Ömer Bayram, gideceği takımdan 500 bin Euro talep ediyor.
- 07.07.2019
- Güncelleme: 07.07.2019 17:35
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Ömer Bayram 100 bin euro daha istiyor! Son dakika Galatasaray transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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