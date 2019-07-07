Ömer Bayram 100 bin euro daha istiyor! Son dakika Galatasaray transfer haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
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100 bin euro daha istiyor! haberleri

Ömer Bayram 100 bin euro daha istiyor! Son dakika Galatasaray transfer haberleri

’ın kadroda düşünmediği , kendisine talip olan ekiplerinden 500 bin Euro maaş talep ediyor. Bayram, bu sezon Galatasaray'da kalması halinde ise 400 bin Euro kazanacak.

'da kadroya girmekte zorlanan ve gözden düşen 'a kulüplerinden teklifler geliyor. Teknik heyetin gitmesine izin verdiği 27 yaşındaki sol bek için yönetim Akhisar'a ödenen 400 bin Euroluk bonservis bedelini talep ediyor.

Sabah'ın haberine göre; Bu sezon kalması halinde 400 bin euro kazanacak olan Ömer Bayram, gideceği takımdan 500 bin Euro talep ediyor.

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  1. 07.07.2019
  2. Güncelleme: 07.07.2019 17:35
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