Belçika basınından Emond iddiası
Forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi. Belçika basını sarı kırmızılıların, Standard Liege forması giyen Renaud Emond ile ilgilendiğini yazdı.
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