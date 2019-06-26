Galatasaray'a süper 10 numara! Carlos Eduardo kimdir? Son dakika transfer haberleri...
Son dakika bombası... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yeni hedef Carlos Eduardo! Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibinde forma giyen Brezilyalı oyuncu için sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına başladı. Hücuma yönelik orta saha olarak görev yapan 29 yaşındaki oyuncu sağ ayağını çok etkili şekilde kullanabiliyor. Carlos Eduardo'nun kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki, Carlos Eduardo kimdir? Carlos Eduardo kaç yaşında? İşte Galatasaray'ın yeni transfer girişimi Carlos Eduardo hakkında merak edilenler...
Galatasaray'ın son bombası Suudi Arabistan'dan... Sarı kırmızılılar, Al Hilal ekibinde forma giyen Brezilyalı yıldız Carlos Eduardo için harekete geçti.
29 yaşındaki oyuncu 10 numara pozisyonunda görev yaparken geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı müsabakalarda 35 maçta 13 gol attı, 6 da asist yaptı.
CARLOS EDUARDO KİMDİR?
Carlos Eduardo, 17 Ekim 1989 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. On Numara mevkiinde oynayan oyuncu, bu zamana kadar çıktığı toplam 296 maçta 84 gol, 31 asist yapmıştır.
Kariyerine Desportivo Brasil takımında başlayan Eduardo, Serie A'da Fluminense FC ve Gremio Barueri Futebol'u takımlarında oynadı.
Ocak 2011'de Portekiz'in G.D. Estoril Praia takımında forma giymeye başlayan oyuncu, ilk sezonunda 23 maçta bir gol attı. Takımın ligde kazanmsına ve yedi yıllık bir aradan sonra Primeira Liga'ya dönmesine yardımcı oldu.
22 Mayıs 2013 tarihinde Porto ile dört yıllık sözleşme imzaladı. 2014-15 sezonunda Fransa'nın OGC Nice takımına kiralandı. Eduardo, 26 Ekim 2014 tarihinde Nice'ın En Avant de Guingamp takımına karşı 7-2 deplasman galibiyetinde 5 gol attı.
2015 yılında Porto'dan 2 milyon euroluk bonservis bedeliyle All Hilal takımına transfer oldu. 15 Ağustos 2017 tarihinde Al-Taawoun FC takımına iki gol attı ve takımının maçı 4-3 kazanmasına yardımcı oldu.
Brezilyalı oyuncu Carlos Eduardo'nun ismi şu günlerde Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile anılıyor.
- 26.06.2019
- Güncelleme: 26.06.2019 17:19
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eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Galatasaray'a süper 10 numara! Carlos Eduardo kimdir? Son dakika transfer haberleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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