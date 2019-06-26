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26 Haziran 2019, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'a süper 10 numara! Carlos Eduardo kimdir? Son dakika transfer haberleri...

'a süper ! kimdir? Son dakika haberleri...

Galatasaray'a süper 10 numara! Carlos Eduardo kimdir? Son dakika transfer haberleri...

Son dakika bombası... çalışmalarını sürdüren 'da yeni hedef ! 'ın ekibinde forma giyen Brezilyalı oyuncu için sarı kırmızılılar transfer çalışmalarına başladı. Hücuma yönelik orta saha olarak görev yapan 29 yaşındaki oyuncu sağ ayağını çok etkili şekilde kullanabiliyor. Carlos Eduardo'nun kariyeri merak edilmeye başlandı. Peki, ? Carlos Eduardo kaç yaşında? İşte Galatasaray'ın yeni transfer girişimi Carlos Eduardo hakkında merak edilenler...

'ın son bombası 'dan... Sarı kırmızılılar, ekibinde forma giyen Brezilyalı yıldız için harekete geçti.

29 yaşındaki oyuncu pozisyonunda görev yaparken geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı müsabakalarda 35 maçta 13 gol attı, 6 da asist yaptı.

CARLOS EDUARDO KİMDİR?

Carlos Eduardo, 17 Ekim 1989 tarihinde 'da dünyaya geldi. On Numara mevkiinde oynayan oyuncu, bu zamana kadar çıktığı toplam 296 maçta 84 gol, 31 asist yapmıştır.

Kariyerine Desportivo Brasil takımında başlayan Eduardo, Serie A'da Fluminense FC ve Gremio Barueri Futebol'u takımlarında oynadı.

Ocak 2011'de Portekiz'in G.D. Estoril Praia takımında forma giymeye başlayan oyuncu, ilk sezonunda 23 maçta bir gol attı. Takımın ligde kazanmsına ve yedi yıllık bir aradan sonra Primeira Liga'ya dönmesine yardımcı oldu.

22 Mayıs 2013 tarihinde Porto ile dört yıllık sözleşme imzaladı. 2014-15 sezonunda Fransa'nın OGC Nice takımına kiralandı. Eduardo, 26 Ekim 2014 tarihinde Nice'ın En Avant de Guingamp takımına karşı 7-2 deplasman galibiyetinde 5 gol attı.

2015 yılında Porto'dan 2 milyon euroluk bonservis bedeliyle All Hilal takımına oldu. 15 Ağustos 2017 tarihinde Al-Taawoun FC takımına iki gol attı ve takımının maçı 4-3 kazanmasına yardımcı oldu.

Brezilyalı oyuncu Carlos Eduardo'nun ismi şu günlerde 'in son şampiyonu Galatasaray ile anılıyor.

Galatasaray'a yeni 10 numara: Carlos Eduardo

  1. 26.06.2019
  2. Güncelleme: 26.06.2019 17:19
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