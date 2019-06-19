Galatasaray'a Banega müjdesi!
Devler Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'dan son dakika haberleri peş peşe gelirken, Ever Banega transferinde de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak, Arjantinli ön libero ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.
Arjantinli orta sahayı Galatasaray'ın transfer edip etmeyeceği merak edilirken, taraftalar da son gelişmeleri yakından takip ediyor.
Dün Banega konusunda sarıkırmızılılardan ilk resmi açıklama geldi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Arjantinli oyuncu ile görüşmelere başlandığını ancak henüz netleşen bir durumun olmadığını duyurdu. Bu açıklama Banega'yı dört gözle bekleyen taraftarları oldukça memnun etti.
MONCHİ'Yİ YALANLADI
Arjantın'in Ole gazetesine konuşan Banega, net mesajlar vermişti. Arjantinli yıldız, "Galatasaray'a mı gidiyorsun?" sorusunu, "Teklif çok güzel ve Galatasaray'da oynamak benim için çok heyecan verici olacak" şeklinde yanıtlamıştı.?
Sevilla'da yılda 2 milyon 750 bin euro kazanan Banega'ya Galatasaray, Feghouli'nin şartlarını önerdi. 30 yaşındaki futbolcuya, 3.8 milyon euro yıllık ücret, 500 bin euro şampiyonluk primi ve 4 bin euro da puan başı prim teklif edil?di.
MESSI'Yİ BİTİRECEKTİ
Ever Banega'nın ilginç bir hikayesi var... Futbola Alianza Futbol Okulunda başladı. Alianza'nın en önemli rakibi ise Messi'nin formasını giydiği Grandoli Futbol Okulu'ydu. İki oyuncu alt yaş kategorisinde birkaç kez karşı karşıya gelirken Banega'nın takımı Alianza, Messi'li Grandoli takımına üstünlük kurdu. Messi o günleri, "Grandoli'den ayrılmasaydım Banega'nın yeteneklerinin altında ezildiğim için futbolu bırakacaktım" itirafında bulunmuştu.
FEGHOULI TARİFESİ
Sevilla'da yılda 2 milyon 750 bin euro kazanan Banega'ya Galatasaray, Feghouli'nin şartlarını önerdi. 30 yaşındaki futbolcuya, 3.8 milyon euro yıllık ücret, 500 bin euro şampiyonluk primi ve 4 bin euro da puan başı prim teklif edildi.
- 19.6.2019
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Ahmet Ağaoğlu: Artık deniz bitti
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arif mevcut kadroyu tutarsan transfer yapmana gerek yok, onazi de iyileşince tamamdır Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olur
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