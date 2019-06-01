Onyekuru için seferberlik – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Onyekuru için seferberlik

Onyekuru için seferberlik

şampiyonlukta büyük rol oynayan Nijeryalı kanat oyuncusunu yine kiralamayı hedefliyor. ’nda yıldızı daha da parlamadan Everton ile masaya oturulacak.

Sarı-kırmızılıların 22. şampiyonluğuna damga vuran isimlerin başında gelen Henry Onyekuru'nun durumu belirsizliğini koruyor. Teknik direktör 'in yönetime verdiği raporda "Mutlaka alınsın. Çok yönlü, gelişime ve öğrenmeye açık. Ne yaptığı kestirilemiyor bu da onu hücumda durdurulamaz bir hale getiriyor. Gelecek sezon da bizimle olmasını isterim. Çok katkısı olur" ifadeleri yazılı. Başkan ve yönetimi de Onyekuru konusunu transfer gündeminin ilk sırasına koydu. başlamadan çözüm aranıyor.

1.2 MİLYON EURO
Aslan'ın Onyekuru'da aceleci davranmasının sebebi çıkış yaptığı sezonun ardından Afrika Kupası'nı da iyi oynarsa alınmasının iyice zora girmesi. Everton, 8 milyon euro ödeyerek aldığı Nijeryalı futbolcuyu bir kez daha kiralamak istemiyor ancak Cimbom ikna edici bir rakam ve geliştirme teklifiyle ekibinin kapısını çalacak. Everton'a 1.2 milyon euro kiralama bedeli ve forma garantisi verilecek. Sarı-kırmızılıların bu transferdeki en büyük şanslarından biri de Onyekuru'nun Fatih Terim ile çalışmak istemesi.
Savaş ÇORLU

KRAL OLAN ZAM İSTIYOR!
Cimbom'da Bafetimbi gol kralı olduktan sonra istemiş, talebi kabul edilmeyince de yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılıların yeni kralı Mbaye Diagne'nin de Gomis gibi 'kral' olduktan sonra zam istediği kaydedildi. 2.3 milyon euro olan maaşının 3'e çıkarılmasını istedi. Sezon içinde de 27 yaşındaki golcünün Kostas Mitroglou'nun 2.6 milyon euro'luk maaşını emsal göstererek "Ondan az almak istemiyorum" dediği ifade edilmişti. 15 milyon euro bonservis getirirse Diagne'yi gönderecek.

Kanat bolluğu
Everton bir yandan Onyekuru'yu kiralık olarak göndermek istemiyor ancak diğer taraftan kadro şişkinliği bunu mecbur kılıyor. Everton'da 21 yaşındaki Onyekuru ile aynı pozisyonda 3 futbolcu daha bulunuyor. Richarlison, Lookman ve gibi yıldız isimler şu an Onyekuru'nun önünde.

  1. 1.6.2019
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