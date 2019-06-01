Ana sponsor ile uzatılıyor
Galatasaray, ana sponsoru olan 3 yıldır çalıştığı NEF firmasıyla yeniden masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, NEF firmasının sponsorluğu döneminde 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.
Galatasaray, ana sponsoru olan 3 yıldır çalıştığı NEF firmasıyla yeniden masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, NEF firmasının sponsorluğu döneminde 2 lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Yeni imzaların kısa süre içerisinde atılacağı ve sponsorluk ücretinin yüzde 40 artacağı belirtildi. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, sezon başında Emre Akbaba transferinde de sarı-kırmızılı kulübe maddi yardımda bulunmuşu.
- 1.6.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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