Ana sponsor ile uzatılıyor – Fotomaç – 01 Haziran 2019
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Ana sponsor ile uzatılıyor

Ana sponsor ile uzatılıyor

, ana sponsoru olan 3 yıldır çalıştığı firmasıyla yeniden masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, NEF firmasının sponsorluğu döneminde 2 lig şampiyonluğu, 1 ve 1 şampiyonluğu kazandı.

, ana sponsoru olan 3 yıldır çalıştığı firmasıyla yeniden masaya oturdu. Sarı-kırmızılılar, NEF firmasının sponsorluğu döneminde 2 lig şampiyonluğu, 1 ve 1 şampiyonluğu kazandı. Yeni imzaların kısa süre içerisinde atılacağı ve sponsorluk ücretinin yüzde 40 artacağı belirtildi. Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, sezon başında Emre Akbaba transferinde de sarı-kırmızılı kulübe maddi yardımda bulunmuşu.
  1. 1.6.2019
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