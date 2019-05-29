Albayrak: Bakıma gireceğim! – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Albayrak: Bakıma gireceğim!

Albayrak: Bakıma gireceğim!

2. Başkanı , çok yorulduğunu ve kendisini bakıma alacağını açıkladı.

2. Başkanı , çok yorulduğunu ve kendisini bakıma alacağını açıkladı. Sezon boyu çok yorulduğunu ifade eden tecrübeli yönetici, "Herkes gibi dinlemeye ihtiyacım var. Baştan aşağı bir check up yaparak kendime bir süre izin vereceğim" dedi.
  1. 29.5.2019
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