U21 Ligi şampiyonu Galatasaray!
24 Mayıs 2019, Cuma
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Ligi şampiyonu !

U21 Ligi şampiyonu Galatasaray!

liginde perde kapandı. Son hafta mücadelesinde lider Galatasaray 'a konuk olduğu mücadeleden 3 puanı 3 golle alarak şampiyonluğa uzandı.

, 34. hafta mücadelesinde Demir Grup 'a konuk oldu. Lig perdesinin kapandığı mücadelede sarı kırmızılı ekip rakibini 3-0 mağlup ederek U21 Ligi'nde şampiyonluğa uzandı.

Galatasaray'ın gollerini (16), (33) ve (42) kaydetti. Sarı-kırmızılılar ligde çıktıkları sonr 5 maçta 3 galibiyet alırken 1 yenilgi almışlardı. Galatasaray, en yakın rakibi 'a 4 puan fark attı.

Galatasaray'ın gollerini 16' Ahmet Sivri, 33' Batuhan Tekin, 42' Atalay Babacan kaydetti.

Galatasaray'ın şampiyon kadrosunda bulunan isimler:

Batuhan Ahmet Şen, Berk Balaban, Boran Güngör, Gökay Güney, Abdussamed Kamuçu, Furkan Korkut, Batuhan Tekin, Bekir Melih Gökçimen, Ercan Şirin, Sefa Özdemir, Ramazan Emirhan Civelek, Alperen Kılıç, Atalay Babacan, Ayhan Tuş, Çekdar Orhan, Ferhan Evren, Metehan Mertöz, Mikail Okyar, Recep Gül, Serkan Sefil, Ahmet Sivri, Mali Karaahmet

  1. 24.05.2019
  2. Güncelleme: 24.05.2019 17:35
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