Galatasaray'ın borcu açıklandı! – Fotomaç – 13 Mart 2019
13 Mart 2019, Çarşamba
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'ın borcu açıklandı!

Galatasaray'ın borcu açıklandı!

Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün Lisesinde gerçekleştirilen mart ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı , kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi.

Sunumunda sarı-kırmızılı kulübün borcunun 2 milyar 825 milyon 800 bin lira olduğunu aktaran Kançal, alacaklarının ise 1 milyar 560 milyon 100 bin lira olduğunu kaydetti.

Kaan Kançal, konsolide alacak farkının ise 1 milyar 265 milyon lira olduğunu dile getirdi.

  1. 13.03.2019
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