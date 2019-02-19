Galatasaray Portekiz'e gitti
Sarı-kırmızılı takımın, Benfica maçı kafilesinde sakatlığı bulunan Linnes ve cezalı Fernando yer almadı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Benfica ile 21 Şubat Perşembe günü yapacağı maç için Portekiz'e gitti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Atatürk Havalimanı'ndan Portekiz'in başkenti Lizbon'a hareket etti.
Sakatlığı bulunan Martin Linnes ile cezalı olan Fernando Reges, sarı-kırmızılı kafilede yer almadı.
Galatasaray'ın Benfica maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Fernando Muslera, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcao, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.
- 19.2.2019 16:24
- Güncelleme: 19.2.2019 16:32
-
Fantazi hüsranı
Toplam 1
Yorum
haydar alkan son gazete en doğruyu yazmış kimse kimseyi kandırmasın gücümüz ve zekamız bu kadar
-
Yavru Kartallar Fenerbahçe’yi yıktı
Toplam 1
Yorum
savaş İYİ GÜZELDE YILLARDIR ALT YAPIDAN OYUNCULAR NEDEN A TAKIMA ALINMIYOR.EN AZ BEŞ FUTBOLCU A TAKIMDA YER BULMALI.GÜVENİP OYNATMAZ İSEN OLMAZ.
-
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisin oranları belli oldu! Favori...
Toplam 3
Yorum
beşiktaşlı kesin beşiktaş yener
Galatasaray Portekiz'e gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.