Galatasaray Portekiz'e gitti
19 Şubat 2019, Salı
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Portekiz'e gitti

Galatasaray Portekiz'e gitti

Sarı-kırmızılı takımın, Benfica maçı kafilesinde sakatlığı bulunan Linnes ve cezalı Fernando yer almadı.

, Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Benfica ile 21 Şubat Perşembe günü yapacağı maç için Portekiz'e gitti.

'nde teknik direktör yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 'ndan Portekiz'in başkenti Lizbon'a hareket etti.

Sakatlığı bulunan Martin Linnes ile cezalı olan Fernando Reges, sarı-kırmızılı kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın Benfica maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Mariano Filho, , , Younes Belhanda, , İsmail Çipe, , Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Christian Luyindama, Yunus Akgün, Gökay Güney, Marcao, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

  1. 19.2.2019 16:24
  2. Güncelleme: 19.2.2019 16:32
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