Galatasaray'da hedef zirve!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın isim ve forma sponsoru Doğa Sigorta oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine katılan Başkan Mustafa Cengiz, zor ekonomik şartlarda taşın altına elini koyan Doğa Sigorta'ya teşekkür etti. Cengiz, "Adı amatör olan, profesyonel hizmet eden ve amatör ruhla mücadele eden basketbol takımımız için elini taşın altında koyan Doğa Sigorta'ya ve Nihat Kırmızı'ya teşekkür ediyoruz. Sponsorluk olarak genel bir daralma var. Avrupa'da basketbol bütçelerinde daralma var" diye konuştu.



HARCAMA DÜŞTÜ BAŞARI ARTTI



Basketbol şubesinde küçülmeye gitmediklerini vurgulayan Başkan Cengiz, "Küçülme yok. Kendi kendine yetme var. Geçen yıl erkek basketbol takımının maliyeti 5.4 milyon euro'ydu. Bugün ise maliyet 2.5 milyon euro. Geçen sene aynı dönemde 10'uncu, bu sene 5'inci sıradayız. Kadın basketbolunda geçen yıl maliyeti 1.4 milyon euro, bu sene ise 0.9 milyon euro. Geçen yıl 9'uncu, bu yıl 6'ncı sırada bulunuyor. Galatasaray'ın şampiyon olmaması bizi tam anlamıyla mutlu etmez. Galatasaray birincilerin, şampiyonların sponsorları olacaktır" yorumunu yaptı.



HÜKÜMETE TEŞEKKÜR



Erkek basketbol takımının transfer yasağını yorumlayan Başkan Mustafa Cengiz, "Yasak göreve geldiğimizde de vardı. Kaldırıyoruz, tekrar geliyor. Borç sarmalından kurtulmamız süre alacak. 50 milyon TL borcun 20 milyonunu ödedik. Hükümete teşekkür ederiz. Amatörlere destek yasası çıkardı. İnşallah yeni transferlerle de karşınıza çıkacağız" dedi.



GURUR DUYDUM



Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, Doğa Sigorta'nın adının Galatasaray ile anılmasından gurur duyduğunu söyledi. Galatasaraylı İş Adamları Derneği'ne (GSYİAD) de üye olan Kırmızı, "Galatasaray, Türkiye'nin yurt dışında en başarılı markası ve kulübü. GSYİAD, Galatasaray'ın her zaman yanında olacak" dedi.



DİVANDA BU KEZ TERLEMEYECEK



Galatasaray Divan Kurulu, çarşamba 13.30'da toplanıyor. Önceki toplantılarda ağır eleştirilen Mustafa Cengiz, bu kez transferlerin ardından güçlü bir şekilde muhalefetin karşısına çıkacak. Toplantıda finansal konular üzerinde durulacak ve çareler aranacak.



GALATASARAY TARİHİ KİTAPLAŞTIRILDI



Vakıfbank Kültür Yayınları, "Kuruluş: Mekteb- i Sultani'den Galatasaray Spor Kulübü'ne Türkiye'de Futbolun Erken Çağı (1904- 1907)" adlı bir kitap yayımladı. Beyoğlu Galatasaray Müzesi'ndeki tanıtıma Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler katıldı. Cengiz, kitabın yazarı Melih Şabanoğlu'nu yıllardır takip ettiğini söyledi.



ROTA ÇİZİLDİ



Erkekler Basketbol Türkiye Kupası 13-17 Şubat tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek. Turnuvada Galatasaray'ın rakibi Türk Telekom oldu. Müsabaka 13 Şubat'ta saat 17.00'de başlayacak. Kupada tüm maçlar Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



POTADA RAKİP OGM ORMAN



Kadınlar Basketbol Ligi 17. haftasında Galatasaray, OGM Ormanspor'u ağırlıyor. Bugün saat 16.00'da başlayacak mücadele Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İki takım arasındaki ilk maçı Galatasaray deplasmanda 58-52 kazanmıştı.



TERİM BUNU KALDIRACAK GÜÇTE



Aslan'ın eski futbolcusu Ergün Penbe çarpıcı konuştu. Penbe, lig lideri Başakşehir'in bu yıl şampiyon olamazsa bir daha olacağına inanmadığını söyledi. Penbe, üç kulvarda yarışmanın zor olduğunu fakat Fatih Terim'in bunu kaldıracak tecrübeye sahip olduğunu belirtti. 1999'dan beri Kadıköy galibiyetinin görülmemesine de "Kendimizi sorgulamalıyız" diye yorumladı.