Galatasaray kritik virajda
09 Şubat 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

kritik virajda

Galatasaray kritik virajda

Cimbom 11 günde oynayacağı 4 maçla ligde ve Avrupa’da rotasını çizecek.

Yoluna 3 kulvarda devam eden , maçıyla birlikte zorlu bir periyoda giriyor. Sarı-kırmızılılar 11 günde birbirinden kritik 4 maça çıkacak. 'de yarın 'u konuk edecek Cimbom kazanmaya mecbur. Aksi sonuçta de kazanırsa liderle puan farkı en az 10'a çıkacak. Ardından 14 Şubat Perşembe günü Avrupa Ligi son 32 turunda 'yı ağırlayacak olan Aslan, 17 Şubat'ta ligde 'ya konuk olacak. Sonra 21'inde Benfica ile rövanş var. Dört maçın skorları ligde ve Avrupa'da rotayı çizecek.


ALAN'DAN AÇIKLAMA

Kiralık olarak Tianjin Tianhai'ye transfer olan Brezilyalı Alan, Galatasaray hakkında konuştu: "Galatasaray ile ocak ayında uzun bir süre görüştük. Ancak bazı hukuki sorunlar ortaya çıktı ve transferim mümkün olmadı." dedi.

  1. 9.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray kritik virajda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN