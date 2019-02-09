Galatasaray kritik virajda
Cimbom 11 günde oynayacağı 4 maçla ligde ve Avrupa’da rotasını çizecek.
Yoluna 3 kulvarda devam eden Galatasaray, Trabzonspor maçıyla birlikte zorlu bir periyoda giriyor. Sarı-kırmızılılar 11 günde birbirinden kritik 4 maça çıkacak. Süper Lig'de yarın Trabzon'u konuk edecek Cimbom kazanmaya mecbur. Aksi sonuçta Başakşehir de kazanırsa liderle puan farkı en az 10'a çıkacak. Ardından 14 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Benfica'yı ağırlayacak olan Aslan, 17 Şubat'ta ligde Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sonra 21'inde Benfica ile rövanş var. Dört maçın skorları ligde ve Avrupa'da rotayı çizecek.
ALAN'DAN AÇIKLAMA
Kiralık olarak Tianjin Tianhai'ye transfer olan Brezilyalı Alan, Galatasaray hakkında konuştu: "Galatasaray ile ocak ayında uzun bir süre görüştük. Ancak bazı hukuki sorunlar ortaya çıktı ve transferim mümkün olmadı." dedi.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
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