Galatasaray'da gençlik ateşi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda sarı-kırmızılılar, Boluspor'u elerken zorlanmadı. Geçen hafta deplasmandaki maçı 1-0 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen Cimbom dün Türk Telekom Stadı'nda rakibini 4-1 mağlup etti. Sahının yıldızı hiç şüphesiz Yunus Akgün oldu. 18 yaşındaki futbolcu 19. dakikada kafa golüyle fileleri sarstı. Yunus 33. dakikada bu kez asist yaptı. Pasında Muğdat meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Devre 2-0 sonuçlandı.

GOL ŞOVA DEVAM ETTİLER



Galatasaray ikinci yarıda da hız kesmedi. Yunus Akgün, 69. dakikada Muğdat Çelik'ten aldığı pası filelerle buluşturdu farkı 3'e çıkardı: 3-0. Sarı-kırmızılılar 78. dakikada penaltı kazandı. Meşin yuvarlağın başına 'gecenin kahramanı' Yunus Akgün geçti. Genç oyuncu kaleci Gökhan'ı avladı: 4-0. Boluspor, 80. dakikada Bentley ile penaltıdan fileleri sarstı. Cimbom, Boluspor'u 4-1 yendi. Aslan rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı.

SEMİH 605 GÜN SONRA



Yuvaya dönen Semih Kaya 605 gün sonra Türk Telekom Stadı'nın çimlerine çıktı. 27 yaşındaki futbolcu iç sahada son olarak 3 Haziran 2017'de Konya maçında forma giymişti. Hafta sonu oynanan Göztepe maçında da süre bulan Semih Kaya'ya taraftarlar büyük ilgi gösterdi.



İLK 11'DE 2 YABANCI ÇIKTI



Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in dünkü 11'inde sadece 2 yabancı vardı. Norveçli Linnes ve Hollandalı Donk haricindeki isimlerin hepsi yerliydi. İmparator, Galatasaray Akademisi'nden yetişmiş İsmail Çipe, Semih Kaya, Celil Yüksel ve Yunus Akgün'ü 11'e koydu.