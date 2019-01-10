Galatasaray, Emre Taşdemir transferini böyle duyurdu! Fatih Terim...

Galatasaray, Emre Taşdemir ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

KAP'a gönderilen açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir ile 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonları için anlaşmaya varılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Fotoğraflı duyurunun ardından yine sarı kırmızılıların resmi Twitter hesabından Emre Taşdemir'in fotoğraflarından oluşan bir video paylaşımı yapıldı.

Ek olarak sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden de oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu. İşte Galatasaray'ın Emre Taşdemir açıklaması:



"Galatasaray, Emre Taşdemir'in kulübümüze transferi için oyuncu ile anlaşmaya vardı. Sol bek olarak görev alan Emre Taşdemir, 8 Ağustos 1995 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine 2012-2013 sezonunda MKE Ankaragücü formasıyla başlayan Emre Taşdemir, 2013-2014 sezonunun sonuna kadar MKE Ankaragücü formasını terletti. Bu dönemde toplam 32 maçta forma giyen oyuncu, 7 kez gol sevinci yaşadı ve bu mücadelelerde 4 kez sarı kart gördü.

2013-2014 sezonun sonunda 700 bin Euro karşılığında Bursaspor'a transfer olan Emre Taşdemir, 2018-2019 sezonun devre arasına kadar Bursaspor kadrosunda yer aldı ve bu dönemde toplam 66 resmi karşılaşmada Bursaspor'un formasını terletti. Bu karşılaşmalarda 2 gol 9 asiste imza attı.

Altyapı kategorilerinde 32 kez milli formayı terleten Emre Taşdemir, 8 Haziran 2015 tarihinde o dönemde milli takım teknik direktörü olarak görev yapan Fatih Terim'in görev vermesiyle beraber ilk kez A milli takım formasını giydi. Emre Taşdemir toplam 4 kez A milli takım formasını terletti. Yeni transferimiz Emre Taşdemir'e hoş geldin diyor, sarı kırmızılı forma altında nice başarılar diliyoruz."