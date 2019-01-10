Galatasaray Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın mensuplarını unutmadı
10 Ocak 2019, Perşembe
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’nde basın mensuplarını unutmadı

Galatasaray Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın mensuplarını unutmadı

teknik ekibi ile takımı takip eden muhabirler arasında oynanan karşılaşmayı teknik ekip kazandı.

Sarı-kırmızılılar ayrıca 'nde basın mensupları için pasta kesti.

, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde takımı takip eden basın mensuplarını unutmadı. Antalya Belek'te kamp yapan sarı-kırmızılılarda akşam antrenmanı sonrasında basın mensupları için pasta kesildi. Teknik Direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular, basın mensuplarının gününü kutladı.

Daha sonra Galatasaray teknik ekibi ile takımı takip eden basın mensupları, geleneksel kamp maçında karşı karşıya geldi. Müsabakada Teknik Direktör Fatih Terim de yer aldı. Mücadeleyi ise teknik ekip 14-4 kazandı.

  1. 10.1.2019 21:24
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