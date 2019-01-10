Galatasaray Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın mensuplarını unutmadı
Galatasaray teknik ekibi ile takımı takip eden muhabirler arasında oynanan karşılaşmayı teknik ekip kazandı.
Sarı-kırmızılılar ayrıca Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensupları için pasta kesti.
Galatasaray, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nde takımı takip eden basın mensuplarını unutmadı. Antalya Belek'te kamp yapan sarı-kırmızılılarda akşam antrenmanı sonrasında basın mensupları için pasta kesildi. Teknik Direktör Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular, basın mensuplarının gününü kutladı.
Daha sonra Galatasaray teknik ekibi ile takımı takip eden basın mensupları, geleneksel kamp maçında karşı karşıya geldi. Müsabakada Teknik Direktör Fatih Terim de yer aldı. Mücadeleyi ise teknik ekip 14-4 kazandı.
- 10.1.2019 21:24
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Kasımpaşa'dan çifte transfer: Varela ve Haris...
Toplam 1
Yorum
eko transfer böle yapılır varela zımba gibi forvet gs yönetimi gitsin kurs alsın kpaşadan .gttiler 300lik adama 3,5 mi euro verdikler yazık
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Sihirli dokunuş
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motta61 zor necmi hoca, çünkü onazinin sakat oluşu ,birde stoperdeki sorunu daha da büyütür, o yüzden bu sene imkansız. Seneye ama bu takım şampiyon
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Mehmet Sepil'den borç vurgusu
Toplam 1
Yorum
neoplan adamsın
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