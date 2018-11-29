Fernando Muslera'dan savunmaya eleştiri
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenildikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Muslera, 'Savunmada daha agresif olmalıyız' diye konuştu.
MUSLERA: SAVUNMADA DAHA AGRESİF OLMALIYIZ
Uruguaylı kaleci, "Kaderimizi belirleyecek maça çıktık, istemediğimiz sonuçla dönüyoruz. Pozisyonlara girdik ama değerlendirmeniz gerekiyor, sonra sıkıntı yaşıyorsunuz. Defansif anlamda da biraz daha agresif olmalıyız bu lig içinde geçerli. Üzgünüm hatta sinirliyim diyebilirim." diye konuştu.
- 29.11.2018
- Güncelleme: 29.11.2018 09:49
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Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Fernando Muslera'dan savunmaya eleştiri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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