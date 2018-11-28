Uğur Karakullukçu: "Galatasaray'ın performansı tam bir fiyasko"
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Uğur Karakullukçu: "Galatasaray'ın performansı tam bir fiyasko"

A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Lokomotiv Moskova - Galatasaray karşılaşmasını Şampiyonlar Ligi Özel programında yorumladı. Karakullukçu, "Galatasaray toplamda fiyasko bir performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi kaliteli futbolcularla ve yüksek tempoda oynanır. Galatasaray'ın en çok koştuğu maç 103.3 km. Şampiyonlar Ligi ortalamasının kat kat altında" dedi.

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28 Kasım 2018, Çarşamba
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