Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU | ÖZET

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip mücadeleden 2-0 yenik ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti ancak UEFA Avrupa Ligi iddiasını sürdürdü.

Dengeli başlayan maçta uzun süre beraberlik bozulmazken temsilcimiz ilk yarının son dakikalarında Grzegorz Krychowiak'ın golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-0 geride gitti. İkinci yarıya da istediği gibi başlayamayan Galatasaray, oyunu rakibinin kontrol etmesine izin verdi ve 54. Dakikada Ignatyev'in golüyle 2-0 geriye düştü. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve temsilcimiz Galatasarat, sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

Bu sonuçla, 4 puanda kalan temsilcimiz ikinci sırada 8 puanı olan Schalke 04'ü yakalama şansını kaybetti. Bir üst tura çıkma şansını kaybeden Galatasaray, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne dikti. Galatasaray'ı devirerek gruptaki ilk puanlarını alan Lokomotiv Moskova ise UEFA Avrupa Ligi şansını son maça bıraktı. Lokomotiv Moskova, UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmek için son maçlarda Schalke 04'ü yenmek zorunda ama bu durumda bile bir gözü Galatsaray – Porto maçından gelen haberde olacak. Grubun son maçları 11 Aralık'ta oynanacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Smolov'un yerden sert şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

7. dakikada sol kanattan Rodrigues'in kullandığı köşe atışında ön direkte savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top Rodrigues'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bir kez daha ortasında arka direkte Ozan'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

22. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahasına giren Rodrigues'in son çizgiye inip penaltı noktasına doğru pasında Eren Derdiyok'un gelişine yerden sert vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

29. dakikada sol kanattan paslaşılarak kullanılan köşe atışında Rybus'un ortasında ön direkte Miranchuk kafayla arkaya doğru yolladı. Bu noktada topa iyi yükselen Krychowiak'ın kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

43. dakikada sağ kanattan Farfan'ın ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Krychowiak'ın vuruşu Donk'a da çarparak filelerle buluştu. 1-0

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