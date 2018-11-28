Fatih Terim ilginç tarzıyla dikkat çekti! - Galeri - Fotomaç
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Fatih Terim ilginç tarzıyla dikkat çekti!

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Rus ekini Lokomotiv Moskova ile karşılaştı.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 22:27:07 Güncelleme: 22:29:52
Fatih Terim ilginç tarzıyla dikkat çekti!

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Rus ekini Lokomotiv Moskova ile karşılaştı.

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Fatih Terim ilginç tarzıyla dikkat çekti!

Oldukça soğuk hava oynanan karşılaşmada Fatih Terim, havaya karşı aldığı önlemle dikkat çekti.

Fatih Terim ilginç tarzıyla dikkat çekti!

90 dakika boyunca şapka ve boyunlukla maçı seyreden Terim'in önlemleri görülmeye değerdi. İşte Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçında kareler...

Fatih Terim ilginç tarzıyla dikkat çekti!
Fatih Terim ilginç tarzıyla dikkat çekti!
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