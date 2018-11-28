Fatih Terim ilginç tarzıyla dikkat çekti! - Galeri - Fotomaç
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Fatih Terim ilginç tarzıyla dikkat çekti!
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Rus ekini Lokomotiv Moskova ile karşılaştı.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 22:27:07
Güncelleme: 22:29:52
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Rus ekini Lokomotiv Moskova ile karşılaştı.
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Oldukça soğuk hava oynanan karşılaşmada Fatih Terim, havaya karşı aldığı önlemle dikkat çekti.
90 dakika boyunca şapka ve boyunlukla maçı seyreden Terim'in önlemleri görülmeye değerdi. İşte Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçında kareler...