Eren Derdiyoka şok tepki! - Galeri - Fotomaç
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Eren Derdiyok'a şok tepki!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında Galatasaray, Rusya'da Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi. Maça ilk 11'de başlayan Eren Derdiyok'a taraftarlar tepki gösterdi.
28 Kasım 2018 Çarşamba, 22:44:30 Güncelleme: 23:34:53
Galatasaraylı yıldıza şok tepki!
Galatasaraylı yıldıza şok tepki!

Maçta bulduğu fırsatları değerlendiremeyen ve genel olarak da kötü bir performans sergileyen Eren Derdiyok, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaraylı yıldıza şok tepki!
Galatasaraylı yıldıza şok tepki!

İşte Twitter'daki Eren Derdiyok tepkileri:

Galatasaraylı yıldıza şok tepki!
Galatasaraylı yıldıza şok tepki!
Galatasaraylı yıldıza şok tepki!
Galatasaraylı yıldıza şok tepki!
Galatasaraylı yıldıza şok tepki!
Galatasaraylı yıldıza şok tepki!
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