Muslera modaya uydu
Dökülen G.Saray’da Uruguaylı’nın da performansı dip yaptı
YEDEĞİ YOK Kİ!
BU sezon Akhisar, F.Bahçe ve Schalke maçlarında penaltı yaptıran Muslera'nın yedeğinin İsmail Çipe olması tartışma yaratıyor. Uruguaylı'nın yaptığı hataların kötü sonuçlar doğurması, güçlü bir alternatifinin olmamasına bağlanıyor.
- 8.11.2018
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Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
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Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
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helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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