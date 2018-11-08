Muslera modaya uydu – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Muslera modaya uydu

    Muslera modaya uydu

    Dökülen G.Saray’da ’nın da performansı dip yaptı

    Son 6 maçtan galibiyet çıkaramayan G.Saray'da kaleci 'nın performansı hayal kırıklığı yaşatıyor. file bekçisi, F.Bahçe derbisinde penaltı yaptırmasının ardından, karşısında da büyük bir hata yaparak takımının maça adeta 1-0 geride başlamasına neden oldu. Nando'nun, Taffarel-Terim ikilisiyle çalıştığı süre boyunca ilk kez bu kadar formsuz olduğu gözlendi. 32'lik yıldız kötü gidişe 'dur' diyemiyor.

    YEDEĞİ YOK Kİ!
    BU sezon Akhisar, F.Bahçe ve Schalke maçlarında penaltı yaptıran Muslera'nın yedeğinin İsmail Çipe olması tartışma yaratıyor. Uruguaylı'nın yaptığı hataların kötü sonuçlar doğurması, güçlü bir alternatifinin olmamasına bağlanıyor.
    1. 8.11.2018
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