Kriz büyüyor! Köprüler atıldı – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    Kriz büyüyor! Köprüler atıldı

    Kriz büyüyor! Köprüler atıldı

    Karşılıklı açıklamalarla ortam gerilirken Terim son olarak Koç’u hedef aldı. ’yi “Suyun öte yanı” diye tanımlayan deneyimli hoca, “ KABADAYISI gibi ifadeler kullanmak, vizyonuna yakışmıyor” dedi

    Galatasaray- maçıyla ligi yangın yerine döndü. 2-2 biten derbide ve 'nın tartışmasıyla başlayan, Jailson'un tokadı ile tavan yapan olaylar son dönemde yakınlaşma sinyalleri veren iki ezeli rakibin ilişkilerinde derin yaralar açtı. Kulüpler arka arkaya sert ifadelerle birbirlerini hedef alırken son olarak F.Bahçe'nin "Adeta bir kabadayısı edasıyla hareket ediyor" diye suçladığı 'den açıklama geldi. Tecrübeli hoca, göreve gelişinin ardından sıcak mesajlar veren F.Bahçe Başkanı 'a serzenişte bulundu.

    SARILARAK AYRILDILAR
    maçının ardından sözü kulübünün, ' kabadayısı' benzetmesine getiren Terim, "Hani yeniden centilmenlikten bahsediyordu suyun öte yanı?" diye sordu ve "Üste çıkmak için, had aşmak ve sokak kabadayısı gibi ifadeler kullanmak, bizim sandığımız vizyonuna yakışmıyor" açıklamasını yaptı. Derbi sonundaki büyük olaylara rağmen maç sonrası samimi bir şekilde tokalaşan ve birbirlerine sarılan Ali Koç ile arasındaki yakınlaşma sahneleri de tarihin tozlu raflarında yerini almış oldu.

    SOSYAL MEDYADA KAPIŞTILAR
    Fatih Terim'in Ali Koç'a verdiği yanıt sonrası dün de Fenerium'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bir ürün tanıtımı için yapılan paylaşımda "Lacivert olmadan sarı sevilmez" ifadesine yer verildi. Bu paylaşımın altında Galatasaraylı taraftarlar tepkilerini dile getirirken, Fenerbahçeli taraftarlar ise destek verdi. Aralarında sert tartışmalar yaşandı
    1. 8.11.2018
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