Kriz büyüyor! Köprüler atıldı
Karşılıklı açıklamalarla ortam gerilirken Terim son olarak Koç’u hedef aldı. Fenerbahçe’yi “Suyun öte yanı” diye tanımlayan deneyimli hoca, “SOKAK KABADAYISI gibi ifadeler kullanmak, Ali Koç vizyonuna yakışmıyor” dedi
SARILARAK AYRILDILAR
Schalke maçının ardından sözü Fenerbahçe kulübünün, 'sokak kabadayısı' benzetmesine getiren Terim, "Hani yeniden centilmenlikten bahsediyordu suyun öte yanı?" diye sordu ve "Üste çıkmak için, had aşmak ve sokak kabadayısı gibi ifadeler kullanmak, bizim sandığımız Ali Koç vizyonuna yakışmıyor" açıklamasını yaptı. Derbi sonundaki büyük olaylara rağmen maç sonrası samimi bir şekilde tokalaşan ve birbirlerine sarılan Ali Koç ile Fatih Terim arasındaki yakınlaşma sahneleri de tarihin tozlu raflarında yerini almış oldu.
SOSYAL MEDYADA KAPIŞTILAR
Fatih Terim'in Ali Koç'a verdiği yanıt sonrası dün de Fenerium'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bir ürün tanıtımı için yapılan paylaşımda "Lacivert olmadan sarı sevilmez" ifadesine yer verildi. Bu paylaşımın altında Galatasaraylı taraftarlar tepkilerini dile getirirken, Fenerbahçeli taraftarlar ise destek verdi. Aralarında sert tartışmalar yaşandı
- 8.11.2018
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Fenerbahçe'de yıldız isim kadroya alınmadı!
Toplam 1
Yorum
resul çocuk oyunu yaptılar bu kadro dışı bırakmayı
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Koeman F.Bahçe'nin başında kalacak mı? Cevap verdi...
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Yorum
helal olsun su halinle bile yenilmedin ya helal olsun fb. gecen senealanya ve Gs macında verilmeyen penaltılarımızda hatalar olmasa fb sampiyondu
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"Rekabete varım ama gerginliğe yokum"
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Yorum
Can Adam gibi adam barda meyhanede kumarda vs hiç bir yerde duymadık bu kişilik yapıdaki adamları tutalım.
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