Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile karşılaşacağı maçın on biri belli olmaya başladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de maç fazlası ile liderlik koltuğuna otursa da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Porto maçı öncesi takımın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.
B.B. Erzurumspor maçında Emre Akbaba'nın yaşadığı sakatlık ve Ndiaye'nin cezası Fatih Terim'in ilk on bir tercihi konusunda elini kolunu bağladı.
FATİH TERİM'DEN SÜPER LİG'DE BİR İLK!
Fatih Terim, Sofiane Feghouli ve Ömer Bayram'a bu sezon ilk kez on birde şans verdi. Sürpriz bir karar ile bu iki oyuncuyu sahaya süren Terim, Feghouli'ye daha Süper Kupa finalinde ilk on birde şans vermişti.
PORTO'DA ABOUBAKAR'IN SAKATLIĞI CİDDİ
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Porto'da ise son oynanan lig maçında Aboubakar sakatlandı. Kamerunlu golcünün sakatlığının ciddi gözüktüğü gelen bilgiler arasında.
GALATASARAY'IN PORTO MAÇI ON BİRİ!
Fatih Terim'in Porto maçında sahaya şu on bir ile çıkması bekleniyor; Muslera | Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo | Donk, Fernando, Onyekuru, Belhanda, Rodrigues | Eren Derdiyok
- 29.9.2018 14:52
- Güncelleme: 30.9.2018 14:10
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Maç sonucu | Trabzonspor 4-2 Kasımpaşa | ÖZET
Toplam 8
Yorum
hasan tekin ünal hocam çift forvetle devam.bu arada sosanın kulağı çekilmeli
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Fenerbahçe'de Cocu üçlük istedi
Toplam 4
Yorum
Master Bu akşam ki maçta Fenerden önce Rize sporun ne yapacağı önemli ben Okan hocanın yerinde olsam baskılı başlayıp ilk yarıyı önde bitiririm
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Feghouli’den teşekkür geldi
Toplam 1
Yorum
murat canla başla oynayana canımız feda.. ayrıca senin kapasiten bu değil
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