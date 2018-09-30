Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    'ın 11'i belli oldu!

    Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!

    'ın, 'nde ile karşılaşacağı maçın on biri belli olmaya başladı.

    , 'de maç fazlası ile liderlik koltuğuna otursa da 'nde oynanacak olan maçı öncesi takımın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

    B.B. Erzurumspor maçında Emre Akbaba'nın yaşadığı sakatlık ve Ndiaye'nin cezası 'in ilk on bir tercihi konusunda elini kolunu bağladı.

    Galatasaray'da Emre Akbaba yarın ameliyat olacak

    FATİH TERİM'DEN SÜPER LİG'DE BİR İLK!

    Fatih Terim, Sofiane Feghouli ve Ömer Bayram'a bu sezon ilk kez on birde şans verdi. Sürpriz bir karar ile bu iki oyuncuyu sahaya süren Terim, Feghouli'ye daha Süper Kupa finalinde ilk on birde şans vermişti.

    PORTO'DA ABOUBAKAR'IN SAKATLIĞI CİDDİ

    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Porto'da ise son oynanan lig maçında sakatlandı. Kamerunlu golcünün sakatlığının ciddi gözüktüğü gelen bilgiler arasında.

    GALATASARAY'IN PORTO MAÇI ON BİRİ!

    Fatih Terim'in Porto maçında sahaya şu on bir ile çıkması bekleniyor; Muslera | Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo | Donk, Fernando, Onyekuru, Belhanda, Rodrigues | Eren Derdiyok

    1. 29.9.2018 14:52
    2. Güncelleme: 30.9.2018 14:10
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