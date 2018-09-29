Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında BB Erzurumspor ile oynanan maçta sakatlanan ve oyunu yarıda bırakan Emre Akbaba yarın ameliyat olacak. Yıldız futbolcunun sakatlığının 6-8 hafta arasında sürmesi bekleniyor. Gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı...

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:



"Süper Lig'de dün oynadığımız BB Erzurumspor maçının ardından, Eren Derdiyok ve Emre Akbaba'nın sponsor hastanemiz Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde kontrolleri yapılmıştır.

Oyuncularımızın sağlık durumları hakkındaki açıklama şu şekilde:

Eren Derdiyok'un yapılan MR tetkiklerinde sol üst arka adalesinde hafif düzeyde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Emre Akbaba'nın karşılaşmada aldığı darbe sonrası, bugün yapılan tetkiklerinde sol ayak baş parmak tarak kemiği eklem yüzünde ileri derece ezilme ve avülsiyon tipi eklem içi kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun yarın sabah ameliyat edilmesine karar verilmiştir."