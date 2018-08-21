İşte Fatih Terim'in istediği o forvet: Divock Origi
Fatih Terim’in istediği forvetin Liverpool’lu Origi olduğu ortaya çıktı. İmparator, 23 yaşındaki golcü için olumlu rapor verdi.
KİRALAMA TEKLİFİ
Scout ekibinin kendisine önerdiği geniş havuz içinden Belçikalı forveti seçen Terim'in yönetime bu ismi ilettiği kaydedildi. 2014 yılında Lille'den 10 milyon euro karşılığında büyük umutlarla Liverpool'a gelen Origi burada beklenilen performansı sergileyememişti. Origi geçtiğimiz sezon Wolfsburg'a kiralanmıştı. Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp'un kadrosunda düşünmediği 23'lük forvet için Galatasaray, İngiliz ekibine 1.5 milyon euro'luk kiralama teklifi yapacak.
*Divock Origi
GENÇLİK AŞISINA DEVAM
Fatih Terim, Henry Onyekuru'dan (21) sonra Divock Origi'yi (23) de alarak takımın yaş ortalamasını düşürmeyi hedefliyor. İmparator'un amacı Galatasaray'a saha içinde gençliğin dinamizmini getirmek.
Savaş ÇORLU
- 21.8.2018
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Nail hem futbol oynamıyorlar hem de gitmiyorlar. bi defolup gidin bu takımdan. paraya değil armaya aşık futbolcu lazım bize..
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Yorum
PAŞAM SEMTLERİN EFENDİSİ..EFENDİLERİN SEMTİ
İşte Fatih Terim'in istediği o forvet: Divock Origi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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