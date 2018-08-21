İşte Fatih Terim'in istediği o forvet: Divock Origi – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    İşte 'in istediği o forvet:

    İşte <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'in istediği o forvet: <a href="/index/divock-origi?id=de963a8a-861d-4d83-837f-41546b1e2e1e" class="" rel="tag">Divock Origi</a>

    ’in istediği forvetin ’lu Origi olduğu ortaya çıktı. İmparator, 23 yaşındaki golcü için olumlu rapor verdi.

    'da gündem bir kez daha ... galibiyetinin ardından 4 bölgeye yapmaları gerektiğini söylemişti. Yedek sol bek, hücuma yönelik bir orta saha, stoper ve golcü istediğini belirten İmparator'un gönlündeki golcünün olduğu öğrenildi.

    KİRALAMA TEKLİFİ
    Scout ekibinin kendisine önerdiği geniş havuz içinden Belçikalı forveti seçen Terim'in yönetime bu ismi ilettiği kaydedildi. 2014 yılında Lille'den 10 milyon euro karşılığında büyük umutlarla 'a gelen Origi burada beklenilen performansı sergileyememişti. Origi geçtiğimiz sezon Wolfsburg'a kiralanmıştı. 'da Jürgen Klopp'un kadrosunda düşünmediği 23'lük forvet için , İngiliz ekibine 1.5 milyon euro'luk kiralama teklifi yapacak.

    Divock Origi
    *Divock Origi

    GENÇLİK AŞISINA DEVAM
    Fatih Terim, Henry Onyekuru'dan (21) sonra 'yi (23) de alarak takımın yaş ortalamasını düşürmeyi hedefliyor. İmparator'un amacı 'a saha içinde gençliğin dinamizmini getirmek.

    Savaş ÇORLU
    1. 21.8.2018
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