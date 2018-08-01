Yasin’e yoğun tepki – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Yasin’e yoğun tepki

    Yasin’e yoğun tepki
    G.SARAY'DA 4 sezon geçirdikten sonra 'ye giden 'in yaptığı, "İnşallah G.Saray'a 1-2 gol atarım" açıklaması tepki çekti. Taraftarların deplasmanında kaçırdığı golün videosunu paylaştığı Öztekin için, "İyi ki gitti kurtulduk!" yazıldı.
    1. 1.8.2018
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