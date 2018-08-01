Denayer’dan vazgeçti – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    ’dan vazgeçti

    Denayer’dan vazgeçti
    , 'ın istediği 'la ilgilenmediklerini açıkladı. Belçikalı stoperin, Anderlecht'e gideceği iddialarına karşılık sportif direktör Luce Devroe, "Denayer, Anderlecht için bir seçenek değil. 24 ve 28 yaşları arasında birilerini arıyoruz" dedi.
    1. 1.8.2018
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