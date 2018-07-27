Emircan Seçgin 3 Nisan 2002 tarihinde dünyaya geldi. Sakaryaspor'un kalesini koruyan genç file bekçisi, Galatasaray ile anlaşma sağladı. Seçgin, 20 - 24 Ağustos 2017 tarihleri arasında İngiltere'de gerçekleşen Uluslararası Üçlü Turnuva mücadelelerinde U16 Milli Takımı'nda yer aldı. Bu turnuvada 2 maça çıkan 16 yaşındaki file bekçisi, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

EMİRCAN SEÇKİN'E KARŞILIK 2 FUTBOLCU VERİLECEK

TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor transfer hakkında yazılı açıklama yayınladı. Sakaryaspor, genç file bekçisine karşılık Galatasaray'dan 2 futbolcuyu bedelsiz alınacağını bildirdi. İşte yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklama: Bu transfer için Sakaryaspor'umuz Galatasaray'dan 2 futbolcuyu bedelsiz alacak olup, profesyonel 10 karşılaşmaya çıkması halinde 150.000 TL ve sonra ki her transferinden %25 pay alacaktır.

Bu açıklama bilgi kirliliğinin önüne geçmek için yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur