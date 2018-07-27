Galatasaray Sakaryaspor'dan kaleci Emircan Seçgin'i transfer etti
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor'un genç kalecisi Emircan Seçgin, Galatasaray'a transfer oldu.Sakaryaspor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, 16 yaşındaki kalecinin sarı-kırmızılı takıma transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Emircan Seçgin kimdir? Emircan Seçgin kaç yaşında?
Emircan Seçgin 3 Nisan 2002 tarihinde dünyaya geldi. Sakaryaspor'un kalesini koruyan genç file bekçisi, Galatasaray ile anlaşma sağladı. Seçgin, 20 - 24 Ağustos 2017 tarihleri arasında İngiltere'de gerçekleşen Uluslararası Üçlü Turnuva mücadelelerinde U16 Milli Takımı'nda yer aldı. Bu turnuvada 2 maça çıkan 16 yaşındaki file bekçisi, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.
EMİRCAN SEÇKİN'E KARŞILIK 2 FUTBOLCU VERİLECEK
TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor transfer hakkında yazılı açıklama yayınladı. Sakaryaspor, genç file bekçisine karşılık Galatasaray'dan 2 futbolcuyu bedelsiz alınacağını bildirdi. İşte yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklama: Bu transfer için Sakaryaspor'umuz Galatasaray'dan 2 futbolcuyu bedelsiz alacak olup, profesyonel 10 karşılaşmaya çıkması halinde 150.000 TL ve sonra ki her transferinden %25 pay alacaktır.
Bu açıklama bilgi kirliliğinin önüne geçmek için yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
- 27.7.2018 22:47
- Güncelleme: 28.7.2018 00:05
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
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Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
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"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
Galatasaray Sakaryaspor'dan kaleci Emircan Seçgin'i transfer etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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