Galatasaray Sakaryaspor'dan kaleci Emircan Seçgin'i transfer etti – Fotomaç – 27 Temmuz 2018
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HEPSİ
    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Sakaryaspor'dan kaleci 'i etti

    Galatasaray Sakaryaspor'dan kaleci Emircan Seçgin'i transfer etti

    TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor'un genç kalecisi , 'a oldu.Sakaryaspor'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, 16 yaşındaki kalecinin sarı-kırmızılı takıma transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Emircan Seçgin kimdir? Emircan Seçgin kaç yaşında?

    3 Nisan 2002 tarihinde dünyaya geldi. Sakaryaspor'un kalesini koruyan genç file bekçisi, ile anlaşma sağladı. Seçgin, 20 - 24 Ağustos 2017 tarihleri arasında 'de gerçekleşen Uluslararası Üçlü Turnuva mücadelelerinde U16 'nda yer aldı. Bu turnuvada 2 maça çıkan 16 yaşındaki file bekçisi, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

    EMİRCAN SEÇKİN'E KARŞILIK 2 FUTBOLCU VERİLECEK
    TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor hakkında yazılı açıklama yayınladı. Sakaryaspor, genç file bekçisine karşılık Galatasaray'dan 2 futbolcuyu bedelsiz alınacağını bildirdi. İşte yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklama: Bu transfer için Sakaryaspor'umuz Galatasaray'dan 2 futbolcuyu bedelsiz alacak olup, profesyonel 10 karşılaşmaya çıkması halinde 150.000 TL ve sonra ki her transferinden %25 pay alacaktır.

    Bu açıklama bilgi kirliliğinin önüne geçmek için yapılmıştır.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur

    1. 27.7.2018 22:47
    2. Güncelleme: 28.7.2018 00:05
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