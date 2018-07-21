Sakaryaspor Galatasaray'ı ağırlayacak! Sakaryaspor-Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?
Aslan, Valencia maçının ardından yurda dönecek. Ancak Fatih Terim, 5 Ağustos'taki Akhisar karşılaşmasına kadar özel maçlarla takımı görmek istiyor. Bunun için Sakaryaspor ile bir maç ayarlandı. Galatasaray-Sakaryaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Sakaryaspor maçıyla ilgili detaylar haberimizde...
TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor, 25 Temmuz'da Galatasaray'la Sakarya'da bir hazırlık maçı oynayacağını açıkladı.
Sakaryaspor'un yanı sıra Suudi Arabistan ekibi Al Nassr Kulübü de 28 Temmuz'da Galatasaray'la hazırlık maçı yapacaklarını duyurmuştu.Sakaryaspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
25 Temmuz'da Sakarya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Galatasaray-Sakaryaspor maçının canlı takibi Fotomac.com.tr'de olacak.
Rüstemler Tesisleri'ndeki antrenmanı izleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çarşamba günü kentte Galatasaray ile oynanacak hazırlık maçına tüm taraftarları beklediğini söyledi.
Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Ahmet Yıldırım ile görüşen ve başarı dileklerini ileten Toçoğlu, "Takımımızda yeni sezon öncesi moraller yerinde. İnşallah bu yıl arzu ettiğimiz şampiyonluğa uzanacak, 1. Lig'e yükseleceğiz. Her fırsatta ifade ediyorum, Sakaryaspor'a destek tüm şehrin sorumluluğundadır. Takımımız yeni bir yolculuğa çıkıyor. Şampiyonluk yolunda kenetlenmeli, takımımızın yanında olmalıyız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımımıza destek olacak, şampiyonluk yolunda yalnız bırakmayacağız. Tek hedefimiz, düşüncemiz şampiyonluktur." şeklinde konuştu. Antrenmanı kulüp başkanı Cevat Ekşi ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
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Yorum
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Fenerli Aziz Yıldırım olsa ihtimal veririm de, neyse anlayacaksınız sizin gibi spor dışı insanlar da azalacaktır. Ceza almasını size rağmen istemem
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Bodrum'da Fenerbahçe coşkusu
Toplam 1
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mmm ali başkan volkanı şutlasana..
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