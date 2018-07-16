Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in yanına Brezilyalı yıldız: Vitinho! – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    'da Bafetimbi 'in yanına Brezilyalı yıldız: !

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da Bafetimbi <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a>'in yanına Brezilyalı yıldız: <a href="/index/vitinho?id=74c0782f-fae0-448c-bbe5-3d540e1a5827" class="" rel="tag">Vitinho</a>!

    ’in yanına hızlı bir oyuncu isteyen teknik direktör Terim’in, menajer dostuna, Brezilyalı yıldızı sorduğu öğrenildi. CSKA’dan haber bekleniyor.

    Şampiyonlar Ligi'ni yeniden sallamak isteyen 'ın durmaya niyeti yok. Onyekuru, Nagatomo ve Muğdat'ı alan Donk ile sözleşme yenileyen sarı-kırmızılı ekip bu defa tribünleri coşturacak bir ismin peşinde... Bafe Gomis'in yanına Dybala, Firmino ve Rooney gibi bir isim arayan , Vitinho'yu kendisine hedef olarak seçti.

    CSKA Moskova'da forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu, Drogba'yla oynayan gibi kullanmak isteyen Terim'in önüne sürpriz bir imkan çıktı. Zira Sambacının menajerliğini, tecrübeli teknik adamın, 'dan tanıdığı Luca Vittorini yapıyor. , Vittorini'yi hemen aradı ve 'nun durumunu sordu.

    Vittorini, " kiralar mı bilmiyorum ama senin için tabii ki sorarım" derken şimdi 'dan gelecek yanıt bekleniyor.

    , İnternacional ve formaları giyen , kariyeri boyunca 161 maça çıkarken 42 gol atıp, 26 da asist yapmayı başardı. Başarılı oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Karakteristik özellikleri
    Uzaktan şutlar: Çok güçlü
    Adam geçme: Güçlü
    Kilit pas verme: Güçlü
    Serbest vuruş: Güçlü
    Duran top kullanma: Güçlü
    Bitiricilik: Güçlü
    Pas verme: Güçlü

    Zayıf yönü: Hava topları

    Stili: Uzun top oynamayı, şut çekmeyi, kanattan içeri kat etmeyi seviyor. Adam geçmede oldukça başarılı... Ortaları da adrese teslim.

    Oynadığı mevkiler: Sol kanat, Santrfor, Forvet arkası, Sağ kanat, 10 numara, Orta saha sol
    1. 16.7.2018
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