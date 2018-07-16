Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in yanına Brezilyalı yıldız: Vitinho!
Gomis’in yanına hızlı bir oyuncu isteyen teknik direktör Terim’in, menajer dostuna, Brezilyalı yıldızı sorduğu öğrenildi. CSKA’dan haber bekleniyor.
CSKA Moskova'da forma giyen 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu, Drogba'yla oynayan Burak Yılmaz gibi kullanmak isteyen Terim'in önüne sürpriz bir imkan çıktı. Zira Sambacının menajerliğini, tecrübeli teknik adamın, İtalya'dan tanıdığı Luca Vittorini yapıyor. Fatih Terim, Vittorini'yi hemen aradı ve Vitinho'nun durumunu sordu.
Vittorini, "CSKA Moskova kiralar mı bilmiyorum ama senin için tabii ki sorarım" derken şimdi Rusya'dan gelecek yanıt bekleniyor.
CSKA Moskova, İnternacional ve CSKA Moskova formaları giyen Vitinho, kariyeri boyunca 161 maça çıkarken 42 gol atıp, 26 da asist yapmayı başardı. Başarılı oyuncunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Karakteristik özellikleri
Uzaktan şutlar: Çok güçlü
Adam geçme: Güçlü
Kilit pas verme: Güçlü
Serbest vuruş: Güçlü
Duran top kullanma: Güçlü
Bitiricilik: Güçlü
Pas verme: Güçlü
Zayıf yönü: Hava topları
Stili: Uzun top oynamayı, şut çekmeyi, kanattan içeri kat etmeyi seviyor. Adam geçmede oldukça başarılı... Ortaları da adrese teslim.
Oynadığı mevkiler: Sol kanat, Santrfor, Forvet arkası, Sağ kanat, 10 numara, Orta saha sol
- 16.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in yanına Brezilyalı yıldız: Vitinho! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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