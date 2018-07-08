Galatasaray Valencia ve PSV Eindhoven ile hazırlık maçı yapacak! – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    ve PSV Eindhoven ile hazırlık maçı yapacak!

    Galatasaray Valencia ve PSV Eindhoven ile hazırlık maçı yapacak!

    , 'nin kentindeki hazırlıkları kapsamında çift antrenman yaptı.

    Basına açık tutulan günün ilk antrenmanında hareket gelişimi, sürat ve koşu üzerinde duruldu. Basına kapalı akşam antrenmanının ise "core" ve stabilizasyon hareketleriyle başladığı, pas organizasyonlarının ardından çift kale taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

    Kampta yarın da çift antrenman yapacak , 'teki hazırlıklarını Pazartesi gününe dek sürdürecek.

    Sarı-kırmızılı takım, kampta 13 Temmuz Cuma günü daha sonra açıklanacak bir takımla özel maç yapacak.

    Zürih'ten 16 Temmuz'da Montrö'ye geçerek çalışmalarına burada devam edecek Galatasaray, 18 Temmuz'da 'nın PSV, 21 Temmuz'da 'nın ekibi ile hazırlık maçı oynayacak.

    Galatasaray, Valencia maçının ardından 'a dönecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.

    1. 8.7.2018 21:51
    2. Güncelleme: 8.7.2018 23:04
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