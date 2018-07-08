Galatasaray Valencia ve PSV Eindhoven ile hazırlık maçı yapacak!

Basına açık tutulan günün ilk antrenmanında hareket gelişimi, sürat ve koşu üzerinde duruldu. Basına kapalı akşam antrenmanının ise "core" ve stabilizasyon hareketleriyle başladığı, pas organizasyonlarının ardından çift kale taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

Kampta yarın da çift antrenman yapacak Galatasaray, Zürih'teki hazırlıklarını 16 Temmuz Pazartesi gününe dek sürdürecek.

Sarı-kırmızılı takım, kampta 13 Temmuz Cuma günü daha sonra açıklanacak bir takımla özel maç yapacak.

Zürih'ten 16 Temmuz'da Montrö'ye geçerek çalışmalarına burada devam edecek Galatasaray, 18 Temmuz'da Hollanda'nın PSV, 21 Temmuz'da İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, Valencia maçının ardından İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.