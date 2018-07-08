Galatasaray Valencia ve PSV Eindhoven ile hazırlık maçı yapacak!
Galatasaray, İsviçre'nin Zürih kentindeki yeni sezon hazırlıkları kapsamında çift antrenman yaptı.
Basına açık tutulan günün ilk antrenmanında hareket gelişimi, sürat ve koşu üzerinde duruldu. Basına kapalı akşam antrenmanının ise "core" ve stabilizasyon hareketleriyle başladığı, pas organizasyonlarının ardından çift kale taktik çalışma yapıldığı bildirildi.
Kampta yarın da çift antrenman yapacak Galatasaray, Zürih'teki hazırlıklarını 16 Temmuz Pazartesi gününe dek sürdürecek.
Sarı-kırmızılı takım, kampta 13 Temmuz Cuma günü daha sonra açıklanacak bir takımla özel maç yapacak.
Zürih'ten 16 Temmuz'da Montrö'ye geçerek çalışmalarına burada devam edecek Galatasaray, 18 Temmuz'da Hollanda'nın PSV, 21 Temmuz'da İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak.
Galatasaray, Valencia maçının ardından İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.
- 8.7.2018 21:51
- Güncelleme: 8.7.2018 23:04
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Toplam 1
Yorum
SAYGILAR ÖZKAN HOCA TFF NİN BAŞINA GETİRİLMESİ GEREKEN TEK DÜRÜST HOCA VE İNSAN.
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Maurico İsla
Toplam 2
Yorum
berlin bu adamı gelmeden bir kaç defa izlemiştim. Çok iyiydi bu ya. Gökhan gönül gibi birşeydi. ondan bile iyi olabilir. Fenere gelince bir şey olu
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Fenerbahçe, İstanbulspor ile berabere kaldı
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu sene en büyük transfer yönetim ve genç oyuncular olacaktır. Alt yapıdaki gençleri kazanmaya odaklı oynarsak büyük kazanç olacaktır bu.
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