G.Saray'a Maicon için 2.5 milyon Euro – Fotomaç – 25 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    G.Saray'a Maicon için 2.5 milyon

    G.Saray'a Maicon için 2.5 milyon Euro
    'a savunma oyuncusu Macion için ekibi Flamengo'dan transfer teklifi geldi... Brezilya temsilcisi, Brezilyalı stoper için Sarı-kırmızılılar'a 2.5 milyon bonservis bedeli teklif etti.
    1. 25.6.2018 09:10
    2. Güncelleme: 25.6.2018 09:11
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'a Maicon için 2.5 milyon Euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN