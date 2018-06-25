G.Saray'a Maicon için 2.5 milyon Euro
- 25.6.2018 09:10
- Güncelleme: 25.6.2018 09:11
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Josef’in aklı Ada’da
Toplam 1
Yorum
aslan cocu nun sisteminde souza ve mehmet topal oynayamaz. çünkü bu ikili oyunu ağırlaştırıyor çok top kay oğuzkaan oynar,ekici oynar,elmas oynar
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Masaya oturacaklar
Toplam 3
Yorum
ged 61 yaaa arkadaş bir aydır burakla bir masaya oturamadık gitti..öyle böyle adam bizi ayakta tuttu..burak giderse yerine kimi alacaksın...
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 7
Yorum
Aslan GÜLE GÜLE!
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