Gomis zam bekliyor
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    25 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Bafetimbi 'in 'dan istediği rakam...

    Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği rakam...

    'ın golcü ismi futbolcu Bafetimbi 'in istediği ücret belli oldu

    'den teklif alan Bafetimbi 'in aklını menajerliğini yapan kardeşler karıştırdı. İkiz olan Patrick ile Etienne 'ın şampiyonluğunda 1 numaralı pay sahibi olan Gomis'in ücretine 500 bin istiyor. Buna gerekçe olarak da 3 milyon 850 bin Euro ile sarı-kırmızılıların en fazla garanti ücret alan oyuncusu gösteriliyor.Gomis'in sözleşmesinde geçerli garanti para 3 milyon 350 bin Euro ve Mendy kardeşler, forvetin takım arkadaşı Feghouli ile aynı ücrete sahip olması gerektiğini düşünüyorlar. Sarı-kırmızılı yönetim Gomis'e zam yapmayı düşünmezken, teknik heyet ise hücum hattına acil takviye bekliyor. Listenin ilk sırasındaki isim . Gomis Çin'e satılırsa Ahmed Musa dışında forvete bir takviye daha gerçekleşecek ve 'nin 2 milyon Euro'ya kiralamaya hazır olduğu Polonyalı Milik gündeme gelecek.
    1. 25.6.2018 07:26
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