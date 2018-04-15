Arda Turan'a Galatasaray taraftarına tepki gösterecek mi? – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    'a taraftarına tepki gösterecek mi?

    Arda Turan'a Galatasaray taraftarına tepki gösterecek mi?

    Arda’nın bu akşam Terim’le yan yana gelip ge-l meyeceği ve tribünlerin tepkisi merak ediliyor...

    TT Stadı'nda hiç kuşkusuz bu akşam tüm gözler Arda Turan'da olacak...

    Devre arasında Başakşehir'e transfer olan yıldız futbolcunun Milli Takım'da büyük gerilim yaşadığı Fatih Terim'le yan yana gelip gelmeyeceği merak konusu...

    Ayrıca Galatasaray tribünlerinin de Arda'ya nasıl bir reaksiyon göstereceği merakla bekleniyor.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:05
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