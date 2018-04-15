Arda Turan'a Galatasaray taraftarına tepki gösterecek mi?
Arda’nın bu akşam Terim’le yan yana gelip ge-l meyeceği ve tribünlerin tepkisi merak ediliyor...
TT Stadı'nda hiç kuşkusuz bu akşam tüm gözler Arda Turan'da olacak...
Devre arasında Başakşehir'e transfer olan yıldız futbolcunun Milli Takım'da büyük gerilim yaşadığı Fatih Terim'le yan yana gelip gelmeyeceği merak konusu...
Ayrıca Galatasaray tribünlerinin de Arda'ya nasıl bir reaksiyon göstereceği merakla bekleniyor.
Devre arasında Başakşehir'e transfer olan yıldız futbolcunun Milli Takım'da büyük gerilim yaşadığı Fatih Terim'le yan yana gelip gelmeyeceği merak konusu...
Ayrıca Galatasaray tribünlerinin de Arda'ya nasıl bir reaksiyon göstereceği merakla bekleniyor.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:05
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
Arda Turan'a Galatasaray taraftarına tepki gösterecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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