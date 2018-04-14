Arda Turan, 2523 gün sonra Ali Sami Yen'e çıkacak!
Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Arda Turan, Galatasaray deplasmanındaki maçla beraber 2523 gün sonra Türk Telekom Stadyumu’nun çimlerine ayak basacak.
31 yaşındaki futbolcu, Türk Telekom Stadyumu'nda en son 2010-2011 sezonunda 20 Mayıs'ta Galatasaray forması ile Konyaspor'a karşı mücadele etmişti. Arda Turan 2523 gün sonra Türk Telekom Stadyumu'nun çimlerine bu sefer rakip olarak ayak basacak.
Başarılı futbolcu, 25 Şubat 2006 yılında da kiralandığı Manisaspor ile Ali Sami Yen Stadyumu'nda sarı-kırmızılılar karşı oynamıştı.
6 Ağustos 2014 yılında İzmir'de Atatürk Stadı'nda oynanan Galatasaray - Atletico Madrid hazırlık maçında da Turan, eski takımına rakip olmuştu.
Yıldız futbolcu, Galatasaray'da 6 sezon forma giydi ve 189 maçta görev aldı, 44 kez rakip fileleri havalandırdı. Arda, 2007-2008 sezonunda da sarı-kırmızılılarla Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:01
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Garry Rodrigues endişesi!
Toplam 1
Yorum
RODRİ KALMALI BUNU YÖNETİM AÇIKLAMALI RODRİGES İ ŞİMDİDEN BİR TAKIMA GÖNDERİRSENİZ VEDE YÖNETİM YALANLAMAZ SUSKUN KALIRSA GİDECEK FUTBOLCU GS YA NE KADAR KATKI VERİR KATKI SAĞLAR
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17 Nisan'da konuşacak
Toplam 1
Yorum
hagi10 gerçek galatasaraylı adam gibi adamdır adnan polat başkan
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Beşiktaş Akhisar'ı 3-0 mağlup etti
Toplam 7
Yorum
ASLAN NASIL BJK LİDER OLUYORMUŞ YA. 2Lİ AVERAJDA BAŞAKŞEHİR ÜSTÜN
Arda Turan, 2523 gün sonra Ali Sami Yen'e çıkacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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