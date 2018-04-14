Arda Turan, 2523 gün sonra Ali Sami Yen'e çıkacak! – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    , 2523 gün sonra 'e çıkacak!

    Arda Turan, 2523 gün sonra Ali Sami Yen'e çıkacak!

    ’in başarılı futbolcusu , deplasmanındaki maçla beraber 2523 gün sonra Stadyumu’nun çimlerine ayak basacak.

    Spor Toto 'in 29. haftasında , sahasında ile mücadele edecek. Bu karşılaşma Başakşehir'in yıldız futbolcusu için özel bir anlam taşıyor. Sarı-kırmızılıların alt yapısında yetişen ve daha sonra kaptanlık da yapan Turan, 2011-2012 yaz döneminde İspanyol ekibi 'e 12 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

    31 yaşındaki futbolcu, Stadyumu'nda en son 2010-2011 sezonunda 20 Mayıs'ta Galatasaray forması ile 'a karşı mücadele etmişti. Arda Turan 2523 gün sonra Türk 'nun çimlerine bu sefer rakip olarak ayak basacak.

    Başarılı futbolcu, 25 Şubat 2006 yılında da kiralandığı Manisaspor ile Stadyumu'nda sarı-kırmızılılar karşı oynamıştı.

    6 Ağustos 2014 yılında 'de Atatürk Stadı'nda oynanan Galatasaray - Atletico Madrid hazırlık maçında da Turan, eski takımına rakip olmuştu.
    Yıldız futbolcu, Galatasaray'da 6 sezon forma giydi ve 189 maçta görev aldı, 44 kez rakip fileleri havalandırdı. Arda, 2007-2008 sezonunda da sarı-kırmızılılarla Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:01
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