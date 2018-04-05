Schalke'den Rodrigues için yeni hamle – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    'den Rodrigues için yeni hamle

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    Devre arasında Galatasaray'a Garry Rodrigues için resmi teklif yapan fakat olumsuz yanıt alan Schalke yeniden harekete geçti.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:49
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