Beşiktaş ve F.Bahçe’ye mesaj – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    ve F.Bahçe’ye mesaj

    Beşiktaş ve F.Bahçe’ye mesaj
    Akhisar'ı deplasmanda 2-1 yenerek kupada finale göz kırpan Galatasaray'da bir istatistik herkesi heyecanlandırıyor.

    O da sarı-kırmızılıların geride kalan 55 sezonun 22'sinde final oynayıp 17'sinde şampiyonluğa ulaşması.

    Yani Cimbom kupada finallerin yüzde 77.2'sinde başarıya ulaştı.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:00
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