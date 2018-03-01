Beşiktaş ve F.Bahçe’ye mesaj

Akhisar'ı deplasmanda 2-1 yenerek kupada finale göz kırpan Galatasaray'da bir istatistik herkesi heyecanlandırıyor.



O da sarı-kırmızılıların geride kalan 55 sezonun 22'sinde final oynayıp 17'sinde şampiyonluğa ulaşması.



Yani Cimbom kupada finallerin yüzde 77.2'sinde başarıya ulaştı.