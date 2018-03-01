Özbek’ten taktikler – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Özbek’ten taktikler

    Özbek’ten taktikler

    ’ya giderken oyunculara borç olmaması lazım. Riva projesinin hayata geçirildiği mutlaka belirtilmeli”

    Galatasaray eski Başkanı Dursun Özbek, müze açılışında yaptığı açıklamada, 'nın kulübün durumunun iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Özbek, "Riva projesinden 1,5 milyar TL'lik kaynak bekliyoruz, bunun UEFA'ya anlatılması gerekiyor. Özellikle UEFA'nın çok dikkat ettiği, futbol ailesine olan borcun ödenmesi gerekiyor. Zannediyorum 9 Mart'ta UEFA'ya gidilecek. Bu manada anlatım yapılırsa başarılı olunacağını düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:02
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