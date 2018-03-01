Nyon ekibi şekillendi – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Nyon ekibi şekillendi

    Nyon ekibi şekillendi

    G.Saray'ın 9 Mart'ta 'da yapacağı FFP savunmasının ana hatları netleşmeye başladı...

    Nyon'daki heyete Mustafa Cengiz başkanlık edecek. Burak Elmas ile yönetici Ahmet Şenkal da 'de olacak. Oldukça kalabalık bir ekiple Nyon'a gidecek olan G.Saray'a uluslarası hukuk anlamında desteği ise Alman avukat Martens verecek. Sarı-kırmızılı ekibin hukukçuları ve finans uzmanları da UEFA'yı düzelme olacağına ikna etmeye çalışacak.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:07
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