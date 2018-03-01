Türkiye’nin gururu
Stat Müzesi’nin açılışına katılan Bakan Bak, “G.Saray, başarılarıyla Türk sporunun gururlarından biridir” dedi
Sporun birleştirici bir güç olduğunu aktaran Bak, "Galatasaray, ortaya koyduğu başarılarla Türk sporunun gururlarından biridir. Olimpik branşlarda da önemli başarılar elde etmiştir. Bunun devamını diliyorum. Galatasaray camiasının önemli gününde sizlerle birlikte olduğum için mutluyum" diye konuştu.
ORMAN'DAN ÇELENK
Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in bizzat katıldığı açılışa Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da çelenk gönderdi.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:10
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Eljif’in derdi bel
Toplam 7
Yorum
fenerbahçeli fenerbahçeye sağlam futbolcu alacak kimse yok mu, her gelen futbolcu sakat çıkıyor.
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Toplam 1
Yorum
Alanyalı Eyvah alanyasporda düştü demektir.
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Toplam 26
Yorum
beşiktaş rumuzlu kişi sana söylüyorum 2 sene tff sayesinde şampion olan takımsınız ve hala aglama aglama bu sene hakemler korumasaydı bjk su anda 5. veya 6. sıradaydı bjk aglamaa
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