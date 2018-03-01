Türkiye’nin gururu – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    ’nin gururu

    Türkiye’nin gururu

    Stat Müzesi’nin açılışına katılan Bakan Bak, “G.Saray, başarılarıyla Türk sporunun gururlarından biridir” dedi

    Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray Stadyum Müzesi'nin resmi açılışı yapıldı. Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'ın Türk sporunda çok önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek, müzenin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

    Sporun birleştirici bir güç olduğunu aktaran Bak, "Galatasaray, ortaya koyduğu başarılarla Türk sporunun gururlarından biridir. Olimpik branşlarda da önemli başarılar elde etmiştir. Bunun devamını diliyorum. Galatasaray camiasının önemli gününde sizlerle birlikte olduğum için mutluyum" diye konuştu.

    ORMAN'DAN ÇELENK
    Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in bizzat katıldığı açılışa Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da çelenk gönderdi.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:10
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