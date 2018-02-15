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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Özbek’ten gövde gösterisi

    Özbek’ten gövde gösterisi
    Galatasaray eski Başkanı , kritik divan kurulu toplantısına yönetiminde bulunan çok sayıda yönetici ve korumalarıyla geldi. Kendi otelinde kurmayları ile birlikte önce bir toplantı yapan Özbek ardından mesai arkadaşlarıyla Dedeman'a geçti. Döneminde yapılan projeleri anlatan ve kendini savunan Dursun Özbek'in konuşması sık sık alkışlarla kesildi.

    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:37
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